Za okužbo z delta različico dovolj 5 do 10 sekund

Indijski sev oz. delta različica koronavirusa je zelo kužna, ugotavljajo znanstveniki, pri čemer naj bi bilo za okužbo dovolj le 5 do 10 sekund izpostavljenosti virusu oz. stiku z okuženo osebo, meni odgovorna za zdravstvo v avstralski državi Queensland. Njene ugotovitve slonijo na opazovanjih, potrdile pa jih bodo lahko le znanstvene študije. Iz Velike Britanije prihaja podatek, da je delta različica 60 do 70 odstotkov bolj kužna od alfa različice, t.i. britanskega seva, slednji pa je že itak 50 odstotkov bolj kužen od seva, ki je lani pustošil po Evropi. Če je torej bila z ostalimi sevi za okužbo potrebna vsaj 15 minutna izpostavljenost virusu, je za delta različico, kot kaže, dovolj le trenutek. Toliko, da je v posameznih gospodinjstvih kužnost skoraj 100-odstotna, medtem ko je bila za ostale seve okrog 25-odstotna. Prvi odmerek cepiva je učinkovit le v približno tretjini primerov, medtem ko oba odmerka preprečujeta hospitalizacijo 96-odstotno. Okužba z indijskim sevom povzroča predvsem glavobole, vnetje grla, cedenje iz nosa ter vročino.

Zaskrblja tudi dejstvo, da se zaradi okužbe z delta različico, med tistimi, ki niso cepljeni ali so cepljeni le z enim odmerkom, povečuje tveganje za hospitalizacijo. Po študiji, ki so jo škotski znanstveniki objavili v reviji The Lancet, se z indijskim sevom podvoji možnost hospitalizacije v primerjavi z angleškim sevom.

V Italiji je trenutno delta različica prisotna v 17 do 26 odstotkih vzorcev, v FJK v približno tretjini, njena pogostnost pa se povečuje.