Za opremo v Narodnem domu pri Sv. Ivanu 200.000 evrov

Po treh dneh dogovarjanj in razprav je v noči na petek deželni svet Furlanije - Julijske krajine sprejel poletni rebalans deželnega proračuna. S podporo desnosredinske večine in ob nasprotovanju opozicije so v palači na tržaškem Trgu Oberdan ob 2.55 izglasovali 1,079 milijarde evrov težek rebalans proračuna, kar je najvišji znesek v zgodovini FJK, je ob sprejetju poudarila Barbara Zilli, ki je v deželni vladi odgovorna za finance.

Z devetim členom finančnega dokumenta, ki zadeva lokalne samouprave in tudi manjšinske jezike, so sprejeli tudi amandma z izrednim prispevkom za nakup notranje opreme za Narodni dom pri Sv. Ivanu v Trstu, ki ga je predlagal Pierpaolo Roberti: ta je v deželni vladi med drugim odgovoren tudi za jezikovne skupnosti. Narodni in študijski knjižnici, ki bo skupaj s Slovenskim raziskovalnim inštitutom upraviteljica nastajajočega večnamenskega središča v tržaški mestni četrti, so z rebalansom namenili 200.000 evrov oz. polovično dotacijo v primerjavi s tisto, za katero so strokovnjaki ocenili, da je potrebna za ustrezno opremo.