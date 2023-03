Za pravico je treba plačati

»Pravilno zapisano ime in priimek v vozniškem dovoljenju je pravica, ne pa razkošje, za katerega je treba plačati visoko ceno in čakati dlje kot za ‘navadno’ dovoljenje,« tako se začne tiskovno sporočilo senatorke Tatjane Rojc, ki je včeraj na italijanskega notranjega ministra Mattea Piantedosija naslovila zelo konkretno vprašanje o razlogih očitne diskriminacije, ki so je deležni italijanski državljani s šumniki v imenu oziroma priimku.

Povod za poslansko vprašanje je bila pritožba pripadnika slovenske manjšine iz Trsta, ki je ob vložitvi dokumentacije za podaljšanje vozniškega dovoljenja izvedel, da mora za nov dokument s pravilno zapisanim imenom in priimkom plačati 150 evrov, to je precej več kot ostali. Postopek pa naj bi se tudi podaljšal za deset dni. Senatorka Rojc od ministra seveda pričakuje odgovor oziroma obrazložitev, saj gre za nedopustno in diskriminatorno prakso: pravilen zapis bodo zaprosili le tisti, ki si to lahko privoščijo.

Zakaj moramo torej za pravilen zapis svojega imena seči v žep? V kolikor bi danes začeli postopek pridobitve vozniškega dovoljenja, bi nam načeloma šumnike zapisali brez težav. Drugače pa je, če v denarnici že hranimo vozniško, na kateri ni šumnikov.

»Če želite spremeniti priimek tako, da bo enako zapisan kot na osebni izkaznici, boste morali zaprositi za duplikat vozniškega dovoljenja,« so nam razložili v tržaški avtošoli. Cena postopka znaša 42,20 evrov, če to za nas opravi avtošola, bomo za opravljeno storitev dodali še okoli 65 evrov.

