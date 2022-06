Za radikalnega konservativca Adinolfija ni glasoval nihče

»V Ventoteneju zame ni glasoval niti moj pes,« je radikalni konservativec Mario Adinolfi, ustanovitelj stranke Il Popolo della Famiglia, ki se zavzema za tradicionalno obliko družine, napisal na Twitterju. Za župana je kandidiral je v majhni otoški občini v Laciju. Izmed 498 volilcev oz. 73,91 % volilnih upravičencev ga ni podprl nihče, prejel je 0,0 odstotka glasov. Več od Adinolfija – pa čeprav en sam glas – je prejel Luca Vittori iz Stranke Gay Lgbt+.

Po hudi volilni blamaži je Adinolfi prebivalce otoka obtožil, da podpirajo mafijo, ob tem pa je krivdo zvrnil še na medije, ki mu po njegovi oceni niso posvetili ustrezne pozornosti.

Politična pot Maria Adinolfija je še kar dolga in razgibana. Začel je v Krščanski demokraciji, zatem je bil aktiven v levi sredini oz. v Demokratski stranki. Stranko je leta 2011 zapustil zaradi nestrinjanja z linijo takratnega tajnika DS Pierluigija Bersanija. Pet let kasneje je ustanovil stranko Il Popolo della Famiglia, ki se prepoznava v krščanskih vrednotah in se je rodila z namenom, da bi dala politično zatočišče udeležencem shoda Family Day.

V italijanski javnosti je Mario Adinolfi znan zaradi konservativnih, mestoma celo nazadnjaških pogledov na družbo. Prepričan je npr., da bi morala biti ženska podrejena moškemu in nikakor ne emancipirana od svoje »primarne materinske vloge«. Večkrat je v javnosti izrazil svoje nasprotovanje uporabi kondomov, za katere trdi, da so »le propaganda« in sploh niso učinkoviti za preprečevanje spolno prenosljivih bolezni. Večkrat se je klavrno izkazal s homofobnimi žaljivkami, o transseksualnih ženskah je dejal, da so žalostne pojave moških z umetnimi prsi. Prepričan je v teorijo zarote o »ideologiji spola«, po kateri naj bi si LGBT lobi prizadeval za kulturno manipulacijo družbe. Ostro nasprotuje svobodni pravici do odločanja o dokončanju življenja in, kajpak, tudi pravici do splava.