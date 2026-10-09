Za Slovence v Italiji nekaj več kot 3,8 milijona evrov

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS) je včeraj objavil javna razpisa za finančno podporo slovenskim narodnim skupnostim v zamejstvu in Slovencem po svetu v letu 2027, katerih skupna vrednost okvirno znaša dobrih deset milijonov evrov, od tega okoli 8,3 milijona za Slovence v zamejstvu in 1,7 milijona za Slovence po svetu. Iz vsote, namenjene Slovencem po svetu, je 3.850.000 evrov namenjenih slovenski narodni skupnosti v Italiji. Rok za prijavo zapade 11. novembra ob 23.59.Na dan objave razpisov je v Ljubljani tudi potekal tehnično-operativni sestanek s predstavniki slovenskih manjšin v sosednjih državah. Vsota v okviru razpisa, namenjenega sofinanciranju programov oz. redne dejavnosti in projektov Slovencev v zamejstvu znaša 8.320.000 evrov: od teh je 3.020.000 evrov za Slovence v Avstriji, 630.000 evrov za Slovence na Madžarskem in 550.000 evrov za Slovence na Hrvaškem, 200.000 evrov pa za dejavnosti v Sloveniji.

Za Slovence v Italiji je namenjenih 3.850.000 evrov, kar je sicer nekoliko manj kot lani, so nekateri opozorili na vcerajšnjem sestanku, pri cemer so prejeli odgovor, da je prejšnji prispevek obsegal tudi ostanke. Sicer v besedilu razpisa piše, da se višina sredstev lahko v skladu s sprejetim državnim proracunom za leto 2027 ustrezno spremeni.

Prioriteti razpisa sta podpora dejavnostim za utrjevanje in doseganje višje ravni znanja slovenskega jezika ter podpora vkljucevanju mladih v dejavnosti društev, organizacij in ustanov v zamejstvu. Prijavijo se lahko tako pravne kot fizicne osebe iz tujine kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na podrocju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu. Rok za prijavo zapade kot že omenjeno 11. novembra letos ob 23.59, razpis in ostala dokumentacija, kot npr. prijavni obrazec in navodila, pa sta objavljena na spletni strani Urada.