Tožilstvo v Trstu je zahtevalo ustavitev postopka zaradi pomoči pri samomoru proti Marcu Cappatu, vodji organizacije Soccorso Civile, ki je z aktivisti Matteom D’Angelom, Felicetto Maltese in Claudiom Stellarijem 30. julija 2025 pomagal Martini Oppelli, Tržačanki z multiplo sklerozo, da je odpotovala v Švico. Novico je danes sporočilo združenje Luca Coscioni.

V sporočilu za javnost je združenje opozorilo, da je v zahtevi za ustavitev postopka z dne 28. julija 2026 tožilec Andrea La Ganga obravnaval tudi razloge za večkratne zavrnitve Zdravstvenega podjetja Asugi prošenj Martine Oppelli za dostop do medicinsko podprtega samomora. Tožilec izpodbija tako ocene zdravstvenega podjetja kot tudi etičnega odbora, ker se mu zavrnitev prošnje Oppelli »premostljiva iz dveh razlogov«. Prvi razlog je pravne narave - piše združenje v sporočilu - in zadeva restriktivno razlago pogoja o življenjski podpori. Po tožilčevi oceni odvisnost od določenih tehnologij za življenjsko podporo ni odločilen pogoj za ugoditev prošnji, v nasprotju s stališčem Asugi in etičnega odbora. V podporo temu se sklicuje na stališče Državnega odbora za bioetiko, po katerem bi pogojevanje dostopa do pomoči pri samomoru z odvisnostjo od tehnologij za ohranjanje življenja povzročilo nerazumno diskriminacijo med osebami, ki trpijo zaradi izredno hudih bolezni.

Drugi razlog pa je znanstvene narave in se neposredno nanaša na napravo za kašelj, ki jo je uporabljala Martina Oppelli. Po tožilčevih ugotovitvah velja naprava, čeprav ne sodi med tiste primarne za ohranjanje življenja, ker ne nadomešča dihanja, v znanstvenih krogih za stroj, ki rešuje življenja in je ključna za preprečevanje resnih zapletov, med katere sodi zadušitev, in zato »se zelo približuje pripomočkom za ohranjanje življenja«.