Za slovenske šole razpisanih 48 mest

Ne 24, ampak kar 48: toliko je namreč mest na voljo za zaposlovanje učnega osebja v otroških vrtcih in šolah vseh stopenj s slovenskim učnim jezikom oz. dvojezičnih šolah v Furlaniji - Julijski krajini v okviru razpisa prvega rednega natečaja za zaposlitev več kot 30.000 učnih kadrov po vsej Italiji, ki ga je ministrstvo za izobraževanje izdalo v sklopu nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Medtem ko rok za vpis na mesta na italijanskih šolah zapade 9. januarja 2024, se razpis za slovenske oz. dvojezične šole šele pripravlja in bo naknadno objavljen. To izhaja iz dopisa predstojnika Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK Igorja Giacominija in naročila generalne direktorice omenjenega Deželnega šolskega urada Daniele Beltrame z dne 21. decembra letos.

Pri branju uredb ministra za izobraževanje Giuseppeja Valditare in generalnega direktorja za osebje Filippa Serre je kazalo, da je mest na slovenskih šolah le 24 in sicer na prvo- in drugostopenjskih (nižjih in višjih) srednjih šolah. V dokumentih so bila kot izrecno namenjena za slovenske šole navedena le nekatera mesta, ostala pa so bila zaobjeta v splošnem kontingentu, predvidenem za FJK. Stvari je pojasnilo naročilo generalne direktorice urada za FJK Daniele Beltrame, ki je bilo 21. decembra objavljeno na spletni strani urada. Vseh mest na voljo v vrtcih in šolah v FJK je 740, od tega 692 na italijanskih ter 48 na slovenskih oz. dvojezičnih šolah. Na le-teh je kar 40 mest namenjenih profesorjem na prvostopenjskih in drugostopenjskih srednjih šolah: za prve je razpisanih 18, za druge pa 22 mest, v tem okviru še tri mesta za podporni pouk (eno za prvo- in dve za drugostopenjske srednje šole). Osem mest pa je namenjenih osnovnošolskim učiteljem (od teh štiri za podporni pouk). Šest mest (štiri za profesorje in dve za učitelje) je namenjenih za tiste kandidate, ki so na šoli poučevali vsaj tri leta.