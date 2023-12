Za slovenske šolnike na voljo 24 mest

Ena izmed novosti, ki jih je prinesel nacionalni načrt za okrevanje in odpornost (NNOO), je vsakoletno prirejanje natečajev za zaposlitev učnega osebja vseh stopenj. Pred nekaj dnevi je bil tako razpisan prvi tovrstni redni natečaj za zaposlitev več kot 30.000 učnih kadrov po celi Italiji. Za osnovno šolo je na voljo 9641 delovnih mest, za srednjo (tako prvo- kot drugostopenjsko) pa 20.575: med slednjimi so tudi prosta delovna mesta za šole s slovenskim učnim jezikom.

Kandidati imajo za prijavo na javni natečaj čas do 9. januarja 2024 ob 23.59, oddati jo morajo na namenskem portalu (www.inpa.gov.it), za dostop do katerega je treba imeti urejeno digitalno idetiteto (Spid) ali elektronsko osebno izkaznico (Cie). Natečaj poteka na deželni ravni, kar pomeni, da mora kandidat izbrati deželo, v kateri se bo potegoval za delovno mesto.

Vpogled v razpredelnice, priložene besedilu razpisa, v katerih je navedeno število razpisanih delovnih mest za vsak natečajni razred v posamezni deželi, pokaže, da bodo na slovenskih srednjih šolah prve stopnje na podlagi tega natečaja lahko zaposlili 15 profesorjev, na drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom pa 9.

Natančneje: za srednje šole prve stopnje je za natečajni razred A070 (italijanščina, zgodovina, državljanska vzgoja, geografija) razpisanih 6 prostih delovnih mest, od katerih eno »rezervirano« za kandidate, ki so v minulem desetletju poučevali vsaj tri leta (tudi nezaporedna), od katerih vsaj eno leto v natečajnem razredu, v katerem se potegujejo za zaposlitev. Poleg tega je v natečajnem razredu A070 (slovenščina, zgodovina, državljanska vzgoja, geografija) razpisanih še 9 prostih delovnih mest, od katerih dve »rezervni«.

Na srednjih šolah druge stopnje, t. i. višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v FJK, so za poučevanje italijanščine v natečajnem razredu A072 razpisana 4 delovna mesta (1 rezervno), za slovenski jezik (A073) so razpisana 3 delovna mesta, za slovenščino in latinščino (A074) ter slovenščino, latinščino in grščino (A075) pa po eno in torej brez rezervnih mest.

SSŠ: Natečaj je dobra novica

»Vsekakor dobra novica,» je vest o novem natečaju včeraj komentirala deželna tajnica Sindikata slovenske šole (SSŠ) Katja Pasarit, ki se veseli, da so zaveze, zapisane v načrtu za okrevanje in odpornost, postale meso. Tovrstni sistem zaposlovanja naj bi postal strukturen, sorodni razpisi bi se torej vrstili vsako leto, je pojasnila.

Pozitivno se ji zdi tudi dejstvo, da je tokrat paleta potencialnih kandidatov, ki se lahko prijavijo na natečaj, širša, saj so za sodelovanje predvidene tri možne tipologije kandidatov.

