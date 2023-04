Za veliko noč ponekod nekaj kapelj dežja, v gorah rahlo sneženje

Na vreme pri nas bodo v tem koncu tedna vplivali ostanki hladnega višinskega zraka, ki je preplavil večji del Evrope ob koncu minulega tedna. V soboto se bo našim krajem približalo nekoliko bolj vlažno in hladno višinsko jedro, od ponedeljka pa se bo zračni tlak spet zvišal in nam prehodno zagotovil stanovitno in povečini sončno ter nekoliko toplejše vreme.

Danes se bo ponekod že povečala oblačnost.

Jutri se bo od severovzhoda bolj vlažen zrak vzvratno približal našim krajem. Občutneje bo vplival na vremensko sliko v Sloveniji, manj pa, razen v goratih predelih, na vreme v FJK. V FJK bo jutri (sobota) delno jasno do spremenljivo oblačno, ponekod se bodo pojavljale krajevne padavine, vmes bo lahko tudi kakšna ploha. Ob morju in v južnih nižinskih predelih bo povečini suho in bo predvidoma nekaj več jasnine. V gorah nad nadmorsko višino okrog 1000 do 1200 metrov bo rahlo snežilo. Sneženje bo nekoliko občutnejše v Julijcih.

V nedeljo bo vreme podobno. Povečini bo delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma bo lahko padlo nekaj kapelj dežja, lahko bo tudi nastala kakšna krajevna ploha. Padavine bodo manj verjetne ob morju, kjer bo nekaj več jasnine. Zapihala bo šibka do zmerna burja. Tudi čez dan bo glede na obdobje razmeroma hladno.

V ponedeljek bo povečini sončno in topleje, v torek pa kaže na novo prehodno delno poslabšanje, v sredo pa na izboljšanje.