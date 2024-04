Za Višji šolski svet deveterica slovenskih kandidatov

Približno mesec dni pred evropskimi in v nekaterih občinah upravnimi volitvami bodo 7. maja potekale še ene volitve, ki so za slovensko narodno skupnost v Italiji prav tako pomembne. Šolniki bodo namreč izbirali predstavnike za obnovo Višjega šolskega sveta v Rimu, kjer so tri mesta zagotovljena za manjšinske oz. krajevne skupnosti: eno za šole z nemškim učnim jezikom na Južnem Tirolskem, eno za šole v Dolini Aoste, eno pa za šole s slovenskim učnim jezikom v FJK. Za »slovenski« sedež v Višjem šolskem svetu pa se bo letos potegovalo kar nekaj kandidatov na različnih sindikalnih listah.

Več let je slovenske šole v Rimu zastopal Peter Černic, ki je obenem bil tudi profesor in nato ravnatelj na drugostopenjskih (višjih) srednjih šolah v Gorici, potem pa dalj časa kot inšpektor na Deželnem šolskem uradu in vršilec dolžnosti vodje Urada za slovenske šole. Černic se je septembra lani vrnil na ravnateljsko mesto na licej Trubar-Gregorčič v Gorici, njegovega imena pa tokrat ni med kandidati. Se pa bo za mesto slovenskega predstavnika v Višjem šolskem svetu potegovalo devet kandidatov – poleg dveh na listi Sindikata slovenske šole so svoje kandidate predstavili tudi sindikati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola in Anief.

Kdo sestavlja deveterico?

Peter Černic je bil v Rim izvoljen na listi Sindikata slovenske šole, ki tokrat kandidira kar svojo deželno vodjo in glavno predstavnico Katjo Pasarit, drugače profesorico na Izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana v Trstu, poleg nje pa še Anno Roversi, učiteljico na Večstopenjski šoli Gorica. SSŠ bo letos imel kar lepo konkurenco ostalih sindikatov: kot izhaja iz podatkov, pridobljenih na spletnih straneh posameznih sindikatov, bo tako na listi sindikata delavcev znanja Flc Cgil kandidirala Jadranka Blasina, profesorica na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška v Trstu, medtem ko na listi sindikata Cisl Scuola kandidirata Elia Bastjančič in Irene Jakin, profesorja na Izobraževalnem zavodu Cankar-Zois-Vega v Gorici, sindikat Uil Scuola pa kandidira Marinko Cernic, učiteljico na Večstopenjski šoli Gorica, in Manuela Devetaka, tehničnega sodelavca na goriškem zavodu Cankar-Zois-Vega. Kandidata za mesto slovenskega predstavnika v šolskem svetu v Rimu ima tudi sindikat Anief: to sta Alenka Devetta, učiteljica na Večstopenjski šoli Sv. Jakob v Trstu, in Eva Stepančič, učiteljica na Večstopenjski šoli Opčine.