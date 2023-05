Slovenski policisti so ob 3.15 v Kopru ustavili 28-letnika za volanom avtomobila. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Odrejen mu je bil tudi test za droge, ki je bil pozitiven na kokain, strokovni pregled pa je odklonil. Avtomobil so mu zasegli, sledi obdolžilni predlog.