Zabarikadirani moški se je predal

Upokojeni karabinjer, 55-letni Luca Orlandini, ki je bil v Cordovadu na Pordenonskem od srede, 30. avgusta, zabarikadiran v svojem stanovanju, se je danes zjutraj predal policistom. Izročil jim je orožje in je po več kot 50 urah zapustil stanovanje.

V mestecu je v minulih dneh zavladalo obsedno stanje: lokalne oblasti so prepovedale prosto gibanje po ulicah, še včeraj je bilo na domovih blokiranih okrog 300 ljudi, kar je povzročilo negodovanje. Stanovanjsko hišo, v kateri živi 55-letnik, so evakuirali, odklopili pa so mu tudi elektriko in plin.

Povod za ravnanje Luce Orlandinija naj bi bilo obvestilo, da mu bodo zasegli orožje, ker naj ne bi izpolnjeval pogojev za posedovanje orožja.

Potem, ko se je zaprl v stanovanje, je Orlandi med drugim na YouTubu objavil več videoposnetkov.