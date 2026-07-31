»Jamboree ni le praznik preteklosti«

Slovenska zamejska skavtska organizacija (SZSO) letos obeležuje pol stoletja od zgodovinske združitve moške in ženske veje. Vrhunec praznovanja bo 6. Slovenski zamejski Jamboree, ki bo od 7. do 9. avgusta potekal v Dolenjah pri Ajdovščini.

O spominih na skavtske začetke, družbenopolitičnih okoliščinah tistega časa ter o tem, kako skavtska šola oblikuje človeka za celo življenje, smo se pogovarjali z Vero Tuto Ban, eno izmed prvih zamejskih skavtinj, profesorico slovenščine, slavistko in kulturno delavko, ki tudi danes aktivno sodeluje pri skavtih. Ob jubileju pripravlja zgodovinsko razstavo spominov, ki bo obiskovalce popeljala skozi pet desetletij skupne poti.

Kaj za vas pomeni petdeseti jubilej?

To je pomemben datum za našo slovensko narodno skupnost tukaj v Italiji. Ko človek pogleda nazaj, ugotovi, kaj je pravzaprav skavtizem dal naši skupnosti na Tržaškem, Goriškem in v Benečiji. Skavtsko gibanje je potiho in nevsiljivo vzgojilo skoraj vse ključne kadre našega naroda v zamejstvu. Naj bo to v Trstu ali v Gorici, veliko družbenih predstavnikov je šlo skozi skavtske ali taborniške vrste. Pri skavtih so se naučili prevzemati odgovornost in sodelovati z drugimi. To ni le praznik preteklosti, ampak zavedanje, kako močne temelje imamo za prihodnost.

Ob jubileju pripravljate razstavo. Kaj bo prikazovala?

Ko so stari skavti in skavtinje slišali, da pripravljamo razstavo, so mi začeli iz vseh kotov nositi fotografije, stare zapisnike in druga pričevanja. Trenutno sem v pravem ustvarjalnem kaosu, saj je gradiva ogromno in ga bo treba natančno razvrstiti. Izbira je res neverjetna: na voljno imamo ogromno materiala. Največ gradiva imamo iz poznejših obdobij, medtem ko je iz začetnih let fotografskih posnetkov nekaj manj. Takrat smo manj fotografirali kot danes, ko ima vsak v žepu telefon. A tiste fotografije, ki jih imamo, so edinstvene priče časa.

Na razstavi bomo na panojih predstavili začetke fantovske in dekliške organizacije, združitev leta 1976, razvoj glasila Jambor, tretjo vejo, odrasle skavte in drugo.