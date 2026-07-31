Zaradi vročine kočije ne bodo vlekli konji

Napoved, da bodo s kočijo prepotovali 600-kilometrsko pot od Gorice do Budimpešte, je vznemirila številne goriške občane, ki so tudi na družbenih omrežjih izrazil zaskrbljenost za dobro počutje konjev. Odzval se je tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je zato stopil v stik z društvoma Mitteleuropa in Associazione Friulana Appassionati Carrozze, ki sta organizatorja potovanja.

»Društvi sta mi zagotovili, da ves čas namenjata največjo možno skrb in pozornost negi ter zaščiti konj ter izključujeta kakršno koli ravnanje, ki bi lahko škodovalo njihovemu zdravju,« je poudaril župan in pojasnil, da zaradi visokih temperatur danes ne bo napovedanega starta s Trga Evrope/Transalpina. Odzvala se je tudi goriška podžupanja, pristojna za dobrobit živali, Chiara Gatta. »Naš cilj je bil vedno zagotoviti najvišjo raven zaščite živali in resnost vsake pobude na našem območju. Zato se društvoma zahvaljujem, da sta želeli pojasniti dejanski obseg in potek dogodka,« je poudarila.

Organizatorji so namreč razložili, da so potovanje začeli načrtovati že pred enim letom, ko si niso mogli predstavljati, da bodo v tem tednu tako visoke temperature. »Konje bomo vpregli izključno ob zori ali v hladnejših urah in le za snemanje nekaj prizorov na izhodiščnih in ciljnih lokacijah, pri čemer se bomo izognili najbolj vročim delom dneva in v celoti spoštovali dobrobit živali,« so poudarili organizatorji.

»Konji so kot družinski člani«

»Brez dvoma bomo ustrezno poskrbeli za konje, saj so za nas kot družinski člani,«je za Primorski dnevnik pristavil Bruno Cotič, predsednik združenja AFAC. Poudaril je, da bodo potovanje opravili, vendar bo bolj simbolično. Ne bodo prepotovali poti s konji, temveč jih bodo vpregli samo na določenih točkah, kjer bodo potekali slovesni sprejemi. Drugače pa se bodo konji peljali v prikolicah. P.C.