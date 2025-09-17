Začela se bo obnova srednjeveškega obzidja v Kubedu

Ministrica za kulturo Asta Vrečko in župan Mestne občine Koper Aleš Bržan sta v ponedeljek podpisala pogodbo za obnovo in rekonstrukcijo srednjeveškega obzidja v Kubedu. Vrednost celotnega projekta znaša 273.000 evrov, ministrstvo je zagotovilo 136.000 evrov.

Projekt Rekonstrukcija obstoječega obzidja Kubed - 1. faza je usmerjen v ohranjanje kulturne dediščine z uporabo avtentičnih materialov, tradicionalnih gradbenih tehnik ter prenosom znanj in veščin, ki so značilne za območje Istre. Namen obnove je preprečiti nadaljnje propadanje obzidja ter zagotoviti njegovo dolgoročno stabilnost in prepoznavnost, so sporočili z ministrstva.

Obnova bo zajela predvsem severozahodni del, ki obsega 45 metrov, in jugovzhodni del, ki obsega 72 metrov obzidja. Tam bodo bodo izvedeni postopki sanacije in utrditve zidov, odstranjevanje novejših neustreznih posegov ter rekonstrukcija z ročno obdelanimi kamni, skladnimi z lokalno tradicijo.

Kubed je v pisnih virih prvič omenjen že leta 1067, obzidje in tabor pa so Benečani v 15. stoletju utrdili kot pomembno strateško postojanko. Danes velja za enega pomembnejših primerov taborske arhitekture v Sloveniji.

Poleg arhitekturne vrednosti ima Kubed tudi bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Prav tu je leta 1870 potekal kubejski tabor, ki je bil pomemben mejnik v tako imenovani narodni prebudi istrskih Slovencev, so še sporočili z ministrstva za kulturo.