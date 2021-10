Začelo se bo s toplim jugom, končalo pa z mrzlo burjo

Stanovitno in povečini sončno vreme se bo nadaljevalo še danes in jutri, medtem ko od nedelje pričakujemo nekajdnevno poslabšanje z občasnimi padavinami in vmesnimi premori s spremenljivostjo. Padavine bodo mestoma pogoste in močne.

Na vreme pri nas bo od nedelje nekaj dni, kaže da do vključno torka, vplival toplejši sredozemski zrak z vlažnimi južnimi tokovi. V drugem delu poslabšanja, v sredo ali v noči na četrtek, pa bo naše kraje oplazil hladnejši severni zrak in bo zapihala burja, živo srebro pa se bo spuščalo.

Poslabšanje se bo začelo v nedeljo, ko se bo našim krajem približevala višinska dolina, ki se poglablja nad zahodnim Sredozemljem. Ob jugozahodnih vetrovih bo že pritekal bolj vlažen zrak. V vzhodnih predelih FJK in zahodnih predelih Slovenije se bodo pojavljale občasne padavine, vmes bodo lahko krajevne plohe in kakšna nevihta.

V ponedeljek se bo nadaljevala podobna vremenska slika, zapihal bo jugo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 23 ali 24 stopinj Celzija. Ob morju bo več spremenljivosti, niso izključene tudi delne razjasnitve, in bo manj padavin. V noči na torek bo naše kraje prešla prva od dveh vremenskih front. Padavine se bodo okrepile in bodo zlasti v goratih predelih močne ali ponekod lahko obilne.

V torek bo delno jasno do spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, vmes bodo lahko posamezne plohe ali nevihte.

V sredo čez dan bo naše kraje od severozahoda dosegla hladna vremenska fronta. Pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Pritekati bo začel bolj mrzel severni zrak, zapihala bo burja. Občutno se bo ohladilo. Od četrtka se bo vreme umirjalo. Sprva bo še razmeroma hladno, nato se bo ozračje spet postopno segrelo.