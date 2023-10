Začenja se izrazita padavinska faza

Nad večjim delom Evrope in severnega Sredozemlja nastaja obsežna vrzel v zračnem tlaku, ki bo dalj časa vplivala na vreme pri nas, predvidoma, z morebitnimi občasnimi kratkotrajnimi premori, vsaj do konca prihodnjega tedna. Znotraj nje se bodo vrstila ciklonska območja in vremenske fronte, le od časa do časa se bo zračni tlak prehodno nekoliko zvišal in bo nekaj več spremenljivosti.

Več dni bo pod vplivom vlažnih jugozahodnih tokov prevladovalo oblačno vreme s padavinami, ki bodo ponekod lahko občasno obilne in vztrajne. Spet bo topleje, najvišje dnevne temperature bodo v prihodnjih dneh ob morju spet presegale 20 stopinj Celzija, občutno toplejše pa bodo tudi noči.

Danes bo oblačno, popoldne in zvečer bodo ponekod že možne prve občasne rahle padavine.

Od jutri do vključno nedelje bo spremenljivo oblačno s padavinami, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, mestoma bodo količine dežja lahko obilne. Pihal bo jugozahodni do južni veter, ni izključeno, da bo ponekod lahko prišlo do povišanega plimovanja in do poplavljanja morja. V soboto popoldne in v nedeljo bodo padavine predvidoma manj pogoste in bo več spremenljivosti.