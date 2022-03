Začenja se koledarska pomlad

Danes popoldne (nedelja, 20. marca) se bo ob 15.35 po srednjeevropskem času, pri nas torej ob 16.35, uradno začela koledarska pomlad. Sonce bo takrat točno nad ekvatorjem in se bo nato pomaknilo nad našo severno poloblo. Na južni polobli se bo začela koledarska jesen. Nocoj bo nastopilo enakonočje, dan in noč bosta povsod po svetu enaka. Od jutrišnjega dne pa bodo dnevi na naši polobli daljši od noči.

Koledarski letni časi niso enako dolgi zaradi neenakomernega gibanja Zemlje. Standardni začetki so sicer 21. marca, 21. junija, 23. septembra in 21. decembra, ti datumi pa se lahko spreminjajo, tako kot je to tudi ob letošnjem začetku koledarske pomladi, ki se bo torej začela danes, 20. marca.

Tudi vreme bo v prihodnjih dneh postopno vse bolj pomladno. Prevladovala bo jasnina, občasno bo sicer še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo presegale 15 stopinj Celzija.