Začenja se poletni teden

Subtropski anticiklon nam bo zagotovil stanoviten in povečini sončen ter iz dneva v dan toplejši teden. Najvišje dnevne temperature bodo v prihodnjih dneh povečini presegale 30 stopinj Celzija, četudi ekstremne vročine ne gre ravno pričakovati. Prijetno toplo bo in poletno. Popoldanske plohe in nevihte pa se bodo le proti koncu tedna mestoma pojavljale v gorskem svetu, bolj težko, da tudi mestoma drugod.

Danes se je sicer ozračje prehodno nekoliko osvežilo in je v Tržaškem zalivu zapihala burja, ki pa postopno že slabi. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju malo nad 25 stopinj Celzija, v nižinah do okrog 28 stopinj Celzija. Burja je premešala morje, ki se je občutno ohladilo. V Tržaškem zalivu je deželna meteorološka opazovalnica ob 12. uri izmerila temperaturo morja 17,4 stopinje Celzija, v Gradežu pa 19,1 stopinje Celzija.

Jutri bo sončno in nekoliko topleje, najvišje dnevne temperature bodo malo pod 30 stopinjami Celzija.

Sončno vreme z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo se bo nadaljevalo tudi v sredo in v drugi polovici tedna. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 30 stopinjami Celzija. Proti koncu tedna se bo nekoliko povečala popoldanska nestanovitnost zlasti v gorah.