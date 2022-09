Začetek tedna bo poleten, konec pa jesenski

Tekoči teden se bo pod vplivom anticiklona začel še kolikor toliko poletno. Prevladovalo bo sončno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegale do okrog 27 ali 28 stopinj Celzija, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj.

V drugi polovici tedna bo jesen spet potrkala na vrata. Našim krajem se bo iznad severnega Atlantika približala višinska dolina z vlažnim in hladnejšim zrakom, ki bo na vreme pri nas, z morebitnimi kratkotrajnimi vmesnimi premori, vplivala več dni, kot kaže vsaj do vključno nedelje, verjetno pa vsaj delno tudi v začetku prihodnjega tedna. Od četrtka do sobote bo prevladovalo oblačno vreme s padavinami, ki bodo predvidoma najmočnejše in najpogostejše od petkovih popoldanskih ur do vključno sobotnega večera, ko bo naše kraje prešla izrazita hladna vremenska fronta. Vmes se bodo pojavljale tudi plohe in nevihte, med njimi bodo možne tudi močnejše. V nedeljo bo spremenljivo in še ne povsem stanovitno, občasno se bodo lahko še pojavljale krajevne padavine. Ozračje se bo v soboto občutno ohladilo, najvišje dnevne temperature bodo malo nad 15 stopinjami Celzija, pihala bo burja, ki bo povečevala občutek ohladitve. Nočne temperature se bodo ob morju spustile do okrog 10 stopinj Celzija, na Goriškem pod 10 stopinj Celzija, na Kraški planoti do okrog 5 stopinj Celzija.

Tudi v nedeljo bodo najvišje dnevne temperature pod 20 stopinjami Celzija. Burja bo postopno oslabela.