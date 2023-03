Današnji dan je bil ponekod ob že močnejšem sončnem žarčenju najtoplejši od začetka leta. Najvišjo temperaturo v tekočem letu je tako meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Trstu, kjer se je živo srebro povzpelo na 14,3 stopinje Celzija. Občutno se je znižala vlaga, ki je bila ob 14. uri le 30-odstotna, piha pa šibak vzhodni veter. Razmere so tako nadvse prijetne.

Ponekod po deželi je ob višjih temperaturah in sončnem vremenu danes zadišalo po pomladi. Najvišjo temperaturo je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Gradišču, kjer se je živo srebro povzpelo na 16,2 stopinje Celzija. V Tržiču so namerili 16,1 stopinje Celzija, na Goriškem pa povečini od 15 do 16 stopinj Celzija. V Zgoniku je bilo ob 14. uri 15 stopinj Celzija.

Jutri bo prav tako prevladovalo sončno vreme in bo čez dan prijetno toplo. V popoldanskih urah pa se bo že nekoliko povečala oblačnost pred novim vremenskim poslabšanjem,