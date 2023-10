Zadnja nedelja z oktobrskim poletjem, v prihodnjem tednu preobrat

Oktobrsko poletje, ki ga nad večjim delom Evrope povzroča subtropski anticiklon, bo, kot kaže, trajalo še slab teden. Sončno in za ta čas zelo toplo vreme se bo predvidoma nadaljevalo do prihodnje srede ali morda še četrtka. Nato bo, kot kaže, subtropski anticiklon klonil pred izrazito severno vremensko fronto, ki bo prešla večji del Evrope. Prišlo bo do poslabšanja s padavinami, deloma nevihtami in občutnejšo ohladitvijo. Temperature se bodo med poslabšanjem v primerjavi z zdajšnjimi vrednostmi predvidoma spustile tudi do okrog 10 stopinj Celzija ali več. Oktobrsko poletje se bo zaključilo. Anticiklon se bo sicer, kot kaže, v dneh po odhodu vremenske fronte spet okrepil, toda ga ne bo več spremljal tako topel zrak kot v minulem obdobju in ne bo več tako soliden. Znašli se bomo tako po vsej verjetnosti v bolj običajnem oktobru z nekoliko nižjimi temperaturami in obdobjem nekoliko bolj spremenljivega vremena.

Medtem bo v tem koncu tedna prevladovalo sončno in za ta čas zelo toplo vreme. Najvišje dnevne temperature bodo povečini presegale 25 stopinj Celzija. Še bo čas tudi za skok v morje, ki je trenutno v Tržaškem zalivu s 23,3 stopinje Celzija prav tako zelo toplo za ta čas.

V noči na ponedeljek bo na vreme pri nas prehodno vplivala vremenska fronta, ki se bo onstran Alp pomikala proti vzhodu. Povečala bo nestanovitnost zlasti v gorskem svetu, kjer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ob morju bo zapihala zmerna do občasno lahko močna burja.

V ponedeljek in torek bo povečini sončno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. V torek in sredo kaže že na nekaj več oblakov in na občasno spremenljivost pred poslabšanjem vremena.