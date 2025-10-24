Zadovoljni s poročilom, zaskrbljeni nad odzivi desnice

Po včerajšnji predstavitvi poročila o - sedaj lahko to rečemo jasno in glasno - neutemeljeni julijski raciji na domačiji, kjer se je odvijal antifašistični tabor, se morda obetajo posledice za odgovorne. Vodjo racije, policijskega pravnika Gerolda Taschka, so že premestili, iz Dežele Koroške pa so danes sporočili, da so ovadili velikovškega okrajnega glavarja Gerta Andreja Klöscha. Tarče racije so se odzvale na objavo poročila z novinarsko konferenco.

Predstavniki slovenske skupnosti v Avstriji so danes izrazili zadovoljstvo nad poročilom, skrbijo pa jih nekateri odzivi. Odvetnik udeležencev tabora Rudi Vouk je izrazil razočaranje nad tem, da se za akcijo še nihče ni opravičil. Nesprejemljivi se mu tudi zdijo odzivi predstavnikov Ljudske stranke in Svobodnjaške stranke, ki v policijski akciji vidijo utemeljeno racijo proti skrajnežem. Ljudska stranka, sicer stranka notranjega ministra Gerharda Karnerja, je včeraj ostro napadla tabor.

Taschka so že pred tedni premestili, proti njemu je v teku postopek zaradi zlorabe položaja. Tudi okrajnemu glavarju Velikovca Gertu Andreju Klöschu se obetajo preglavice. Danes je Dežela Koroška, sicer njegova delodajalka, napovedala kazensko ovadbo zoper njega. Kot je poudaril deželni glavar Peter Kaiser, mora sodstvo razjasniti zakonske prekrške v zvezi z vlogo okrajnega glavarja v raciji. Poročilo komisije namreč ocenjuje, da bi moral Klösch, ki je bil pri Peršmanu med racijo, ukrepati, a se je omejil na vlogo opazovalca. Ta sicer ne bo prvi odmeven postopek zoper Klöscha. Pred leti ga je politik Peter Pilz ovadil zaradi omogočanja ustaškega zbora pri Pliberku.