»Zadržanje SSk igra na škodo Slovencev«

Načrtovana volilna reforma, ki jo podpira vladajoča desnica pod vodstvom predsednika deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliana Fedrige, vzbuja resno zaskrbljenost. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da tej pobudi vse bolj odkrito pritrjuje tudi vodstvo stranke Slovenska skupnost (SSk), ki očitno sodeluje v politični igri, katere posledice bi lahko bile usodne za prihodnjo vlogo Slovencev v Furlaniji - Julijski krajini. Tako menijo v slovenski komponenti Demokratske stranke (DS), ki je objavila zelo kritično tiskovno sporočilo v zvezi s torkovim dogajanjem v deželnem svetu FJK, kjer je Fedriga prejel zaupnico ob vzdržanju svetnika SSk Marka Pisanija. To zaradi Fedrigove podpore zamisli o slovenskem zastopstvu v deželnem svetu, ki ne bi bilo vezano na politične stranke oz. koalicije.

»Tako načrtovana reforma bi bila za Slovence v FJK velik poraz. Ne le ustavno in politično, ampak tudi simbolno: kot zanikanje desetletij truda za priznano prisotnost in zaščito naše identitete ter enakovredno vlogo v življenju te večetnične dežele,« so prepričani v slovenski komponenti DS, kjer menijo, da bi politično izsiljevanje Slovencev po logiki “ali – ali” volivce prisililo, da se zaradi etničnega glasu odpovejo političnemu v nasprotju z dosedanjim sistemom, ki omogoča slovenskim oziroma vsem volivcem, da z enim samim glasom svobodno izrazijo politično in etnično izbiro hkrati ali pa da optirajo po želji samo za etnično listo.

»Zgovoren je tudi primer deželnega svetnika SSk Marka Pisanija, ki se je znašel v položaju, ko je moral glasovati različno od levosredinskega zavezništva, katerega član je, in s pomočjo katerega je bil tudi izvoljen – predvsem po zaslugi dogovorjenega volilnega sporazuma, ki je omogočil prištetje potrebnega števila glasov Demokratske stranke njemu v korist,« še piše v sporočilu.

