Gasilci s Trbiža, iz Tablje in Vidma so ponoči posredovali na Trbižu, kjer je v Ul. Picech zagorela streha štirinadstropne stanovanjske hiše. V požaru na srečo ni bilo poškodovanih. Gasilci so zaradi gašenja požara in odpravljanja njegovih posledic evakuirali pet družin. Vzroke požara še preiskujejo. Kaže, da se je požar vnel na strehi, ki je deloma lesena, zgoraj prekrita pa s pločevinastimi ploščami.