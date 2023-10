Gasilci iz Pordenona so danes ponoči okrog 4.45 posredovali v industrijski coni v Maniagu, kjer se je vnel požar v topilnici. Ogenj, ki je zajel hidravlični sistem topilne peči, so pogasili s protipožarno peno. Zjutraj so še odpravljali posledice požara in so zavarovali objekt. V njem ni bilo poškodovanih.