Zagorelo med menjavo jeklenke

Policiste OKC PU Nova Gorica so včeraj ob 14.10 obvestili o požaru v hiši v Braniku. Med menjavo plinske jeklenke je zagorelo v kuhinji, poročajo Primorske novice. Gasilci PGD Dornberk in JZ GRD Nova Gorica so požar pogasili, prezračili prostor in ga pregledali s termovizijsko kamero. Zgorel je del kuhinjskih elementov, zogleneli so strop in stene. Nastalo je za okoli 10.000 evrov škode. V požaru je stanovalec utrpel površinske opekline po različnih delih telesa. Po nudeni prvi pomoči v ambulanti v Braniku so ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili novogoriško okrožno državno tožilstvo.