Danes zjutraj okrog 7. ure so bili videmski gasilci obveščeni, da je zagorelo v industrijskem obratu v Codroipu. Gasilci iz Codroipa, Vidma in kraja San Vito al Tagliamento so na kraju ugotovili, da je zagorelo v skladišču z organskimi odpadki in odpadki lesa. Ko so se prepričali, da so vsi ljudje na varnem, so začeli gasiti ogenj. Ko so ga pogasili, so začeli odstranjevati in čistiti pogoreli material. Zakaj je do požara prišlo, še ni znano.