Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja sprejela tudi Sardinija

Zgledu Toskane, prve dežele v Italiji, ki je sprejela deželni zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je sledila Sardinija, kjer je deželni svet z 32 glasovi za, 19 proti in enim vzdržanim včeraj sprejel zakon, ki ureja postopek za samomor z zdravniško pomočjo. Slednjega je – ob izpolnjevanju določenih pogojev – italijansko ustavno sodišče dekriminaliziralo leta 2019 s prelomno razsodbo v primeru Antoniani-Cappato. Z isto razsodbo so ustavni sodniki tudi pozvali parlament, naj glede tega zakonodajno ukrepa, ker pa odziva ni bilo, so poziv obnovili nekaj let kasneje v odločitvi o nekem drugem primeru.

Ker se Rim že več let dela gluhega, so se nekatere dežele odločile, da bodo področje uredile same. V sosednjem Venetu jim to za las ni uspelo, saj je za sprejetje zakona zmanjkal en sam glas, uspelo pa je v Toskani. Melonijina vlada je nemudoma sklenila, da bo toskanski zakon izpodbijala pred ustavnim sodiščem, češ da gre za področje, ki spada med pristojnosti države, ne pa dežel. Pričakovati je torej, da bo Rim podobno ukrepal tudi v primeru Sardinije, kjer levosredinsko deželno vlado vodi predsednica Alessandra Todde. Vprašanje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je sicer kompleksno in glede tega se politični predstavniki opredeljujejo tudi mimo uradne linije strank. To se je pokazalo tudi včeraj na Sardiniji, kjer je nek deželni svetnik iz vrst večine glasoval proti, eden pa se je vzdržal, medtem ko je iz vrst opozicije, ki je bila sicer proti zakonu, glas za prispeval pripadnik stranke Naprej, Italija.