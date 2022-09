»Zamaskiran moški na strehi z mitraljezom je bil Palestinec«

Pred petdesetimi leti je bil v na prizorišču pokola tudi lonjerski atlet Fabio Ruzzier, ki je bil takrat star 19 let. V München sta odpotovala s prijateljem Brunom Križmanom, ki je preko podjetja, kjer je bil zaposlen, poskrbel za prenočišče. Ruzzier se je na dan terorističnega napada palestinskega komandosa, 5. septembra, nahajal v olimpijski vasi. »Že navsezgodaj sva bila z Brunom pred olimpijskim stadionom, kjer naj bi se nadaljevale atletske tekme, po večini sami finali. Brunu sem namignil, da bi moral prej v olimpijsko vas, da bi pozdravil kopjaša Renza Cramerottija in se mu še enkrat zahvalil za uslugo, saj mi je posodil državni dres, s katerim sem si lahko ogledal olimpijsko otvoritveno slovesnost. Tisti dan naj bi se namreč on vrnil domov, tako da je bila to zame zadnja priložnost, da ga vidim. Z Brunom sva se zmenila, da se bova kasneje dobila na običajnem mestu na tribunah za atlete,« se tistega dne petdeset let kasneje še zelo dobro spominja Ruzzier, ki smo ga obiskali na svojem domu v Lonjerju ravno dan pred trgatvijo.

