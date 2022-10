Danes okoli 10. ure so v hišo v vasi Brje pri Komnu vdrli vlomilci, medtem ko je bil oškodovanec zunaj. Ko jih je zalotil, sta dva zamaskirana storilca pobegnila, poročajo Primorske novice. Postavljene so blokadne točke, policisti in kriminalisti intenzivno zbirajo obvestila.

Vse, ki so mogoče dogodek ali pobegla storilca opazili, policisti prosijo, da to čim prej sporočijo na številko 113, na anonimni telefon 080 1200 ali na najbližjo policijsko enoto.