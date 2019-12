»Zamejka pod določenimi pogoji lahko postane ministrica«

Peter Jožef Česnik je november preživel na dolgem delovnem obisku pri Slovencih v Avstraliji, od koder se je vrnil šele v ponedeljek.

Ni vas bilo tu, ko je Alenka Bratušek napovedala, da bo za novo ministrico za kohezijo predlagala koroško Slovenko Angeliko Mlinar. Nekateri so ob tem predlogu izrazili pomisleke. Kakšno pa je vaše mnenje?

To je politika, v katero se jaz ne mešam. Po drugi strani: Andrej Bajuk je bil Argentinec, pa je postal premier. Jaz sem živel v Avstraliji 37 let, pa sem minister. Ne vidim razloga, zakaj ne bi Slovenka, ki pride sem, pod določenimi pogoji lahko postala ministrica. Če v ustavi ni določeno drugače, potem ima odprta vrata. V avstralski ustavi, ki ima samo deset členov, je zapisano, da državljan Avstralije, ki ima dvojno državljanstvo, ne more imeti politične funkcije nad nivojem občine. V Sloveniji, kar vem, take postavke ni. Torej ni debate.