Zapojte z nami

Nekoč so bili prvomajski mitingi, vse do lani pa prvomajske budnice, prazniki, mlaji z rdečimi zastavami, sprevodi po mestnih ulicah, proslave osvoboditve. 1. maj namreč na Primorskem ni samo praznik dela, temveč simbolno tudi datum, ko sta bila osvobojena Trst in vsa Primorska.

Koronačas je Primorsko ponovno presekal na dvoje z državno mejo, ponovno so se dvignile celo meje med posameznimi občinami: ljudje moramo ostajati doma, druženja niso dovoljena, Primorska pa bo vseeno zapela. Radio Koper in Radio Trst A bosta danes natanko ob poldne predvajala neuradno primorsko himno Vstajenje Primorske, da bi z njo povezala vse, kar je danes ločeno. Pesem je februarja 1944 v partizanski karavli na Križni gori nad Vipavsko dolino napisal Lev Svetek-Zorin. Leta 1968 jo je za novogoriško proslavo ob 25-letnici splošne primorske vstaje uglasbil in priredil Rado Simoniti; februarja 2017 je združenje Sazas kot soavtorja glasbe uradno zapisalo tudi tržaškega skladatelja Frana Venturinija, saj si je Simoniti melodijo za refren sposodil prav pri njegovi pesmi Bazovica.

Danes ob 12. uri bo pesem o širnih poljanah in klicu svobode odmevala po radijskih valovih. Vabljeni ste, da ji prisluhnete, odprete okna in vrata ter tudi sami zapojete o vstali Primorski.

VSTAJENJE PRIMORSKE

Nekdaj z bolestjo smo v sebe zaprli

svoje ponižanje, svoje gorje,

krik maščevanja na ustnih zatrli,

ga zakopali globoko v srce.

Toda glej, planil vihar je presilen,

kot pajčevine raztrgal okov,

šinil je zopet žar novega dneva,

tja do poslednjih primorskih domov.

Strojnice svojo so pesem zapele,

zrak je pretreslo grmenje topov,

širne poljane so v ognju vzplamtele,

klic je svobode vstal sredi gozdov.

Vstala Primorska si v novo življenje,

z dvignjeno glavo korakaj v nov čas!

v borbah, ponižanju, zmagah, trpljenju

našla si končno svoj pravi obraz.