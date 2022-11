Zaporna kazen za nogometaša, ki je na tekmi udaril nasprotnika v obraz

Na »prijateljski« tekmi malega nogometa, ki so jo 8. junija 2019 odigrali v kraju Castions delle Mura na Videmskem, je med podajo iz avta, ko je bila igra začasno ustavljena, nasprotnika s komolcem močno udaril v obraz. Te nešportne poteze se bo 27-letni nogometaš iz Latisane še dolgo spomnil, saj ga je nasprotnik, ki je utrpel hujše poškodbe obraza, ovadil, in mu je naposled videmsko sodišče izreklo pogojno obsodbo za enoletno zaporno kazen. Poleg tega bo moral na račun odškodnine plačati 5000 evrov. Prepoznalo ga je za krivega telesnih poškodb v oteževalnih okoliščinah. Državni tožilec je zahteval leto in štiri mesece zapora. Nasprotniku je z močnim udarcem komolca zlomil zgornjo čeljustnico, pri čemer bo imel trajne posledice zaradi oslabitve mišice žvekalke. Odvetnik obsojenega nogometaša sicer zatrjuje, da je šlo za nenamerno dejanje, s katerim se je igralec le skušal odkrivati, kar sodi med običajna tveganja v nogometu.