Zaprisegla nova slovenska predsednica

Na slavnostni seji Državnega zbora je danes popoldne zaprisegla novoizvoljena predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki bo v petek, 23. decembra, prevzela posle od svojega predhodnika Boruta Pahorja.

Nova predsednica je v svojem nagovoru državo označila za živ organizem vseh, ki so njen del in poudarila, da se bo zavzemala za človekove pravice, pravno državo ter neodvisnost podsistemov, ki morajo služiti prebivalkam in prebivalcem, ne pa politiki.

Izzivi, ki jo čakajo, so številni in z njimi se je treba spoprijemati na podlagi vrednot. Slovenija nosi odgovornost za stabilnost mednarodne skupnosti, Evropa pa je njena razširjena družina, je še dejala Nataša Pirc Musar, ki je dalje poudarila pomen borbe za mir, ki nima cene, ter prizadevanje za pot Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Ko je solidarnost dejanska, je Evropa močna in mora znati odgovoriti na vse izzive, je dejala nova predsednica, ki je poudarila tudi pomen članstva v zvezi Nato ter prizadevanja za energetsko, prehransko in druge oblike varnosti ter za nestalno članstvo Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov. Glavni izziv našega časa pa po njenih besedah predstavljajo podnebne spremembe.

Slavnostna seja DZ je potekala ob bližnjem prazniku dneva samostojnosti in enotnosti, ki ga je predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič označila za praznik slovenske samobitnosti, poguma in narodnega ponosa. Slovenija ni nastala s plebiscitom in razglasitvijo neodvisnosti, ampak je stara toliko, kot je stara Evropa, je še dejala predsednica DZ, ki je ob obnovi zgodovinskega dogajanja poudarila, da odločitev za samostojno državo ni bila lahka, vedno večja pa je bila želja po svobodi, demokraciji in enakopravnosti. V 30 letih je bilo veliko narejenega, a Slovenija ni taka, kot bi si jo želeli. Na vprašanje, zakaj je tako, je odgovorila z navedbo besed nekdanjega predsednika parlamenta Milana Brgleza, da so se izgubile drznost, odločnost in složnost. Zato bodimo drzni, odločni in složni tudi v različnosti, je poudarila Urška Klakočar Zupančič, ki je med izzivi posebej izpostavila podnebno krizo, kjer bi lahko bila Slovenija z drznostjo in odločnostjo tudi zgled drugim narodom.