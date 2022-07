Avtocesto A4 so danes okrog 16.30 med San Giorgiom in Latisano v smeri Benetk zaprli zaradi nesreče. Vanjo so bili vpleteni trije tovornjaki s priklopnikom. Ena oseba je bila ukleščena v razbitinah. Eden od tovornjakov je tudi izgubil tovor kamenja. Na kraju so reševalci službe 118, gasilci, policija in osebje družbe Autovie Venete. Vozila iz smeri Trsta izločajo pri San Giorgiu, kjer je zaprt tudi uvoz.