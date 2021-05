Zaprtja na avtocesti A4

Na avtocesti A4 so danes zjutraj začeli polagati drenažni asfalt na odseku med Gonarsom in vozliščem pri Palmanovi. Rampa v smeri Vidma bo zato od sobote, 15. maja, ob 21. uri, do nedelje, 16. maja, ob 21. uri, zaprta. Vozila iz smeri Vidma, namenjena proti Benetkam, bodo morala avtocesto zapustili na izvozu Videm jug. Urniki zaprtja se bodo sicer glede na vremenske razmere lahko spremenili, sporoča družba Autovie Venete.

V sredo, 12. maja (jutri), bodo zaradi asfaltiranja ob 12.00 zaprli izvozno rampo pri San Donaju in jo ponovno odprli v četrtek, 13. maja, ob 5. uri zjutraj. Vozila iz smeri Trsta, namenjena v San Dona, bodo morala avtocesto zapustili pri San Stinu ali Cessaltu.