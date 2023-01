Zaradi grožnje z bombo evakuirali ljudi s koprskega sodišča

Zaradi grožnje z bombo so okrog 9.30 s koprskega sodišča evakuirali zaposlene in druge, ki so se mudili v stavbi, poročajo Primorske novice. Med njimi je bil tudi Klemen Kadivec, domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana.

Danes bi se namreč moralo nadaljevati sojenje Klemnu Kadivcu, obtoženemu ugrabitve in poskusa ugrabitve Danijela Božića, ki se je končala z njegovo smrtjo.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, so prejeli obvestilo o nastavljenem eksplozivnem sredstvu v prostorih sodišča, zaradi česar so prostore evakuirali in jih pregledali.

Od ugrabitve Ljubljančana Božića, ki so ga člani združbe odpeljali iz Ankarana na Gorenjsko, kjer so ga policisti v gozdu pri Okroglem na Gorenjskem našli umorjenega, so minila že več kot tri leta, poročajo Primorske novice. 15. novembra 2019 je Božić v Ankaran peljal svojega prijatelja Žarka Tešanovića in Klemna Kadivca. Njihovo pot so spremljali še drugi člani združbe, ki so Božića zatem odpeljali na Gorenjsko in ga tam umorili. Žarka Tešanovića sta Klemen Kadivec in soobtoženi Stanojević za lekarno v Ankaranu začela pretepati, kar so opazili občani in poklicali policiste. Ti so nato Kadivca in Stanojevića prijeli ter tako Tešanovića rešili pred negotovo usodo.