Zaradi peklenske vročine rdeče vremensko opozorilo tudi za Trst

Temperaturna karta Italije je danes podobna zemljevidu pekla. Celotna država je namreč obarvana v živo rdečo, le v alpskem pasu se pojavlja oranžna barva, kanček rumene ali zelene najdemo le v visokogorju. V 22 italijanskih mestih velja rdeče vremensko opozorilo. Neznosno vroče je po dolgem in po čez, od Palerma do Milana in od Turina do Trsta.

Nič drugače ni drugje po Evropi. Medtem ko je Španijo nekoliko ohladilo prepotrebno deževje, je nov vročinski val zajel dopustnike na Hrvaškem. Po Zahodnem Balkanu in vse do Grčije bodo današnje temperature ponekod presegle 40 stopinj Celzija.

Vremenska slika se še nekaj dni ne bo bistveno spremenila. Vroče in soparne bodo tudi noči, ki bodo tudi v gorah, na Krasu in predvsem ob morju povečini »tropske«.

Visoke temperature so v kombinaciji z dolgotrajno sušo in vetrom idealen »recept« za nastanek in širjenje požarov, zato je tudi na Primorskem in v Furlaniji - Julijski krajini že razglašena požarna nevarnost.

V Bosni in Hercegovini se že nekaj dni trudijo gasiti obsežen požar, ki ogroža Sutjesko, najstarejši in največji narodni park v državi. Z več požari se spopadajo tudi v sosednji Črni gori in v Albaniji, kjer se proti ognjenim zubljem že nekaj tednov borijo tudi s pomočjo italijanskih in slovenskih gasilcev oziroma članov civilne zaščite.

Najhuje je od nedelje okoli Aten, kjer se s plameni spopada okoli 700 gasilcev z okoli 200 vozili in 35 letali ter helikopterji. Za območja v regiji Atika severno od grške prestolnice so bile odrejene množične evakuacije, saj se je obsežni požar raztezal na 30 kilometrih. V predmestju Aten Vrilissii so v požganem industrijskem obratu našli truplo 64-letne zaposlene ženske, ki se ji očitno ni uspelo umakniti pred ognjem.