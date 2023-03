Zaradi požara evakuirali 16 ljudi

Gasilci iz Pordenona so dopoldne posredovali v Pordenonu, kjer je zagorela tronadstropna stavba v popravilu. Ogenj je zajel električne števce, izolacijske plošče in gradbeni material, ki je bil odložen v bližini kletnih prostorov. Iz previdnostnih razlogov so evakuirali 16 od skupnih 35 prebivalcev. Gost dim je zajel zlasti zgornja stanovanja, ki so bila prehodno nevseljiva. Na kraju so strokovnjaki, ki preiskujejo vzroke požara, gasilci in lokalni policisti. Trenutno potekajo preverjanja o varnosti stavbe in ponovna vzpostavitev električnega ter plinskega omrežja.