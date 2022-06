Zaradi selitve mladinskega oddelka NŠK k Sv. Ivanu so se kresala mnenja

Selitev Oddelka za mlade bralce v Narodni dom pri Svetem Ivanu leta 2024 ter kritike na račun hranjenja zgodovinskega gradiva sta le dve izmed tem, o katerih je v torek zvečer v veliki dvorani Narodnega doma v Trstu tekla beseda na rednem občnem zboru Narodne in študijske knjižnice (NŠK).

Mariza Skerk se je v poročilu med drugim dotaknila tematike selitve Oddelka za mlade bralce k Sv. Ivanu, proti kateri so zbrali skoraj 1000 podpisov. »Upravni odbor NŠK je sklenil, da se bo leta 2024, ko bo Narodni dom pri Sv. Ivanu nared, tja poleg Odseka za zgodovino in etnografijo odseli tudi Oddelek za mlade bralce,« je dejala in dodala, da se bo celotna knjižnica čez deset let preselila v prostore Narodnega doma v Ulici Filzi. Predpogoj za to pa je, da NŠK v Narodnem domu dobi vsaj dve nadstropji.

Napovedana selitev je bila osrednja tema debate, ki jo je načela Marta Verginella, za njo pa so se oglasili še Peter Verč, Jasna Ravbar, Aleš Brecelj in Živa Pahor. Ponudili so več argumentov proti selitvi, ki jo je zagovarjal Livio Semolič; pri tem je dejal, da je pri podpisnikih peticije pogrešal konstruktiven pristop do poselitve svetoivanske stavbe in dodal, da še nič ni zapečateno.