Na avtocesti A4 so zaradi treh nesreč zaprli odsek med Portogruarom in San Stinom v smeri Benetk. Vozila izločajo pri Portogruaru. Med vzroki nesreč je slaba vidljivost zaradi megle v pasovih. V dveh nesrečah so bili udeželeni trije tovornjaki, v eni pa pet avtomobilov. Dva voznika sta bila poškodovana, eden je bil ukleščen v razbitinah.