Zaradi uporabe mobilnih telefonov ustavili 120 voznikov

Policisti so v preteklem tednu na Koprskem izvajali poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Ugotovili so 120 kršitev, so sporočili. Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo je za voznike motornih vozil predpisana kazen 250 evrov ter odvzem treh kazenskih točk, opozarjajo. Za udeležence v prometu, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, kot so denimo kolesa, e-skiroji in ostala lahko motorna vozila, pa kazen za uporabo mobitelov, slušalk in drugih naprav med vožnjo znaša 120 evrov.

Policisti tudi sporočajo, da ne le mobilni telefoni, pač pa tudi upravljanje s sistemi v vozilu odvrača pozornost za volanom. Kot je pokazala raziskava o vplivih na kognitivne sposobnosti voznika, ki jo je AVP izvedla skupaj s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru, je z vidika odvrnjene pozornosti najbolj problematična uporaba mobilnega telefona (branje in pošiljanje SMS-sporočila, ogled posnetka) ter nastavljanje sistemov znotraj avtomobila, kjer prednjačita radio in navigacijski sistem, opozarjajo policisti.