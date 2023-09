Zaradi zanemarjanja žene obsojen na pogojno zaporno kazen osmih mesecev

Okrožno sodišče v Kopru je zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja družinske obveznosti Janeza Zalarja obsodilo na osemmesečno pogojno zaporno kazen. 58-letni Zalar je zanemarjal in trpinčil svojo starejšo in tedaj bolno ženo od konca novembra 2019 do konca julija 2020, poročajo Primorske novice, Slovenske novice in portal Žurnal24.

Zalar je na sojenju priznal krivdo. Po obtožnem predlogu Zalar svoji zdaj že pokojni ženi, ki »zaradi starosti, onemoglosti, demence in psihotične motnje ni bila sposobna skrbeti zase, ni zadovoljil osnovnih potreb«, navajajo Primorske novice. Obsojeni je svojo tedaj 89-letno ženo pustil živeti v neprimernih bivanjskih in higienskih razmerah, omejil ji je svobodo, ji vzel telefon, jo zaklenil v hišo in pred njo pustil psa, ki jo je dvakrat ugriznil.

V neprimernih razmerah sta Zalarjevo ženo našli patronažna sestra in uslužbenka centra za socialno delo, nato se je zdravila tudi v bolnišnici in bila v domu starejših občanov, a se je nato vrnila domov. Umrla je decembra lani, pri čemer kriminalisti niso odkrili znakov kaznivega dejanja, še piše časnik.