Zaradi zimskih razmer na Tolminskem avto zdrsnil v Sočo

Zaradi zimskih razmer je danes okoli 12. ure osebno vozilo zapeljalo v reko Sočo. V njem je bila poleg 33-letne voznice tudi 58-letna sopotnica, ki sta se po navedbah policije v nesreči predvidoma lažje poškodovali in so jih že prepeljali na zdravljenje. Cesta med Volarji in Kamnom, ki je bila zaradi nesreče zaprta, je sedaj ponovno prevozna.

Kot je za STA potrdil poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Tolmin Jure Beguš, intervencija še vedno poteka, saj iz vode dvigujejo osebni avtomobil.

Tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik je za STA povedal, da vzrok nesreče še ni znan. Kot kaže pa so bile za nesrečo krive vremenske razmere, saj se sneg že oprijemlje vozišča. Na spolzkem vozišču je osebno vozilo 33-letne slovenske državljanke očitno zaneslo, nato pa je po bregu zdrselo in padlo v strugo reke Soče.

Na kraju prometne nesreče so bili poleg tolminskih policistov tudi reševalci in prostovoljni gasilci.