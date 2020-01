Zasanjana dežela ob Atlantiku

Dark Theme

PORTUGALSKA od 8. do 15. maja 2020 v organizaciji Krutove turistične agencije ADRIATIC Srl

Portugalska, polpredsedniška ustavna republika, leži na skrajnem jugozahodu celinske Evrope, na Iberskem polotoku. Na zahodu in jugu meji na Atlantski ocean, na severu in vzhodu pa na Španijo. Vključuje tudi tri otočja v Atlantiku: Azore in Madeiro ter Salvages, malo in nenaseljeno skupino, ki jo upravljajo iz Madeire. In zakaj je vredno obiskati to malo deželo, znano kot deželo vetra in sonca, deželo prijaznih in radodarnih ljudi? Kelti, Rimljani, Vizigoti, Mavri in Sveti sedež so Portugalsko skozi tisočletja trajno zaznamovali in za sabo pustili neizbrisne sledi, ki jih je dodatno obogatil edinstveni arhitekturni slog, poimenovan po kralju Manuelu I. »manuelinski«, z razkošno ornamentacijo, ki krasi gradove, cerkve, samostane in palače iz obdobja velikih portugalskih pomorskih odkritij - obdobja izjemnega bogastva in drznih posegov. Poleg živahne portugalske prestolnice in očarljivih mest so tu še odmaknjene antične vasi s kamnitimi hišami in pravljičnim pridihom. Ob Atlantiku se razprostirajo neskončne peščene plaže, ki v poletni sezoni vabijo na sončenje in lenarjenje, čez leto pa na sprehode in deskanje. Dolina reke Douro je najstarejše vinorodno območje, je pa tudi ambient izjemne lepote s terasastimi vinogradi, ki se razprostirajo nad strmim nabrežjem. Tu, v ekstremnih klimatskih razmerah, na rumenem skrilavcu in ob delu marljivih rok, uspeva vrhunska vinska trta žlahtnega portovca. In ob dobrem vinu, siru, oljkah, duhu po sveže pečenem kruhu in po hrustljavih kremnih sladicah, se sproža cela vrsta emocij, ki jih še dodatno poglobijo čudoviti razgledi in igriv veter v laseh.

1. dan – petek, 8. maja 202 Trst – Benetke – Lizbona Ob 06.15 zbirno mesto udeležencev na trgu Oberdan (pred Deželno palačo) v Trstu. Ob 06.30 odhod z najetim avtobusom proti letališču Marco Polo v Benetkah. Prihod na letališče ob približno 9. uri in opravljanje letaliških formalnosti pred vkrcanjem. Prosto kosilo. Ob 11.40 let z linijo TAP proti Lizboni. Pristanek na letališču v Lizboni ob 13.50 in urejanje formalnosti ob izkrcanju. Lizbono, mesto na sedmih gričih, so poleg ogromnega kolonialnega bogastva, zaznamovali še požari, kuga, eden nejhujših potresov sredi osemnajstega stoletja, državni udar, diktatura in zadnja huda ekonomska kriza. Toda druga najstarejša evropska prestolnica se je vsakič ponosno dvignila boljša in lepša kot prej. Vstopili bomo na najeti avtobus, pridružil se nam bo vodič in začeli bomo spoznavati mesto z ogledom monumentalne četrti Belem z znamenitim stolpom (vključena vstopnina) in samostanom dos Jeronimos (vključena vstopnina). V samostanski cerkvi je pokopan pomorščak Vasco de Gama, nasproti njega pa leži slavni pesnik Luis Vaz de Camoes. Nastanitev v hotelu 4*, večerja in nočitev.

2. dan – sobota, 9. maja 2020 Lizbona – Sintra – Lizbona Po zajtrku v hotelu bomo nadaljevali s panoramskim ogledom portugalskega glavnega mesta Lizbone: spodnjega predela »Baixa«, ki je bil po katastrofalnem potresu leta 1755 sodobno začrtan s širokimi ulicami, trgi in vodometi; osrčja mesta s trgom Rossio, trgom do Comércio in trgom Rua Augusta. Pot bomo nadaljevali navkreber z ogledom bolj tradicionalnega in starega mestnega predela “Alfama”, ki je pravi labirint uličic s terasami in barvitimi fasadami s keramičnimi ploščicami - azulejos. Prosto kosilo. Popoldne bomo nadaljevali vožnjo do mesteca Sintra, ki je vključeno v seznam Unescove kulturne dediščine in leži na severni strani istoimenskega hriba. Slovi po svojih značilnih uličicah in obraslosti z zelenjem. Ogledali si bomo Palazzo Nazionale da Vila (vstopnina vključena). Povratek v hotel v Lizbono, večerja in nočitev.

3. dan – nedelja, 10. maja 2020 Lizbona Zajtrk v hotelu, nato si bomo dopoldne ogledali lizbonski Ocenarij - enega največjih akvarijev na svetu. Bolj kot njegova razsežnost sta izjemni njegova struktura in projektna zamisel. Obiskovalec dobi občutek, da je zaplaval v prostrani oceanski habitat in se igrivo spogleduje s tisočerimi morskimi bitji (vstopnina vključena). Prosto kosilo. Popoldne si bomo ogledali laboratorij azulejosov, tipičnih portugalskih keramičnih ploščic, ki so zaslovele s prihodom Mavrov v deželo. Ime “azulejo” izvira iz arabske besede, ki pomeni poliran kamen. V primeru, da ne bo mogoč obisk laboratorija, si bomo ogledali muzej Azulejo (vstopnina vključena), ki se nahaja v čudovitem samostanu iz 16. stoletja. Sledi večerja v restavraciji, kjer bomo prisluhnili malanholičnim notam fada. Gre za pristni glasbeni izraz duše Lizbone, prepreden z nostalgijo. Povratek v hotel in nočitev.

4. dan – ponedeljek, 11. maja 2020 Lizbona – Nazarè – Alcobaça – Batalha – Fatima Takoj po zajtrku se bomo odpeljali do kraja Batalha. Ogledali si bomo cerkev (vstopnina vključena) in znameniti samostan Mosteiro de Santa Maria da Vitoria, ki je eden najlepših prikazov portugalske gotike in izstopajočega manuelinskega stila, tudi del Unescove svetovnale dediščine. Pot bomo nadaljevali do mesteca Alcobaça. Tu sledi ogled cerkve v cistercijanskem samostanu Mosteiro de Santa Maria de Alcobaca iz 12. stoletja (vključena vstopnina), ki spada med najpomembnejše kulturno-zgodovinske spomenike Unesco. V cerkvi, kjer se gotska mogočnost prepleta s cistercijansko strogostjo, predstavljata grobnici Pedra in Ines de Castro največjo dragocenost. Po končanem ogledu bomo nadaljevali vožnjo do znamenitega obmorskega letovišča Nazaré, kjer se ob živobarvnih barkah in pred ribjimi restavracijami še vedno mudijo ribiči in domačinke v tradicionalnih oblačilih. Kosilo prosto. Popoldne se bomo odpeljali proti svetovno znani romarski Fatimi. Ogledali si bomo okoliš, kjer so se na kraju prikazovanja Marije Device nekoč pasle ovce, danes pa tam stojita dve monumentalni cerkvi, ki ju letno obišče dobrih šest milijonov vernikov. Nastanitev v hotelu 4* v Fatimi, večerja in nočitev.

5. dan – torek, 12. maja 2020 Fatima – Coimbra – Guimaraes Po zajtrku v hotelu sledi vožnja do mesta Coimbra, nekdanje portugalske prestolnice, očarljivega srednjeveškega mesteca na griču ob reki Mondego, ki je navdihnilo mnoge pesnike in se ponaša s sedežem ene najstarejših univerz v Evropi. Panoramskemu ogledu mestnih zanimivosti sledi čas za prosto kosilo. Pot bomo nadaljevali proti severu do mesta Guimaraes, zibelki Portugalske, kjer se je rodil Alfonso Henriques, prvi kralj neodnisne države. Nastanitev v hotelu 4*, večerja in nočitev. 6. dan – sreda, 13. maja 2020 Guimaraes – dolina reke Douro – Porto Po zajtrku v hotelu si bomo ogledali zgodovinsko jedro srednjeveškega mesteca Guimaraes, ki ga zaznamuje pravi labirint slikovitih uličic in trgov ter tamkajšnjo Vojvodsko palačo (vključena vstopnina). Kosilo v restavraciji. Popoldne nas čaka dveurna plovba na reki Douro. Zgornji Douro Vinhateiro, pokrajina edinstvene lepote s stoletno tradicijo, ima več kot 26 tisoč hektarov monumentalnih amfiteatrov s terasastimi vinogradi, ki spomladi ozelenijo, jeseni pa rdeče zagorijo. Tukaj ne pridelujejo zgolj različnih namiznih vin, pač pa predvsem odlični Porto, ki mu je njegova kakovost ter tipična aroma prinesla svetovno slavo, leta 2001 pa tudi vpis na seznam Unescove kulturne dediščine. Med ogledom je predvidena degustacija vina Porto. Sledi pot do mesta Porto, nastanitev v hotelu 4*, večerja in nočitev.