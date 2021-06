Zasebnost in ugled na družbenih omrežjih

Ko obravnavamo digitalno tehnologijo, zlasti tisto, ki jo povezujemo z internetom, ne moremo in ne smemo mimo varnosti. To temo smo v naši rubriki že večkrat načeli in zadevo lahko na grobo povzamemo z zimzelenim pravilom, da se bomo nevarnostim na medmrežju uspešno zoperstavili predvsem z varno opremo in varnim obnašanjem. Pozorni pa moramo biti še na en vidik, in sicer na ugled, kajti morebitna kraja identitete ali drugih osebnih podatkov lahko škoduje ne le našemu premoženju, ampak tudi našemu dobremu imenu.

Čim manj digitalnih sledi

Redke so spletne aktivnosti, ki omogočajo popolno zasebnost, zato pravimo, da ob brskanju po spletu puščamo digitalne sledi. Včasih sami vpisujemo v obrazce svoje ime, elektronski naslov, starost ali kraj bivanja, če nič od tega ne izdamo, strežniki vseeno zabeležijo in shranijo naš IP-naslov. Povsem neopazni bomo torej težko ostali. To sicer še ne predstavlja nevarnosti, vseeno pa je pomembno vedeti, kaj tvegamo, ko z internetnim vesoljem delimo svoje osebne podatke. Da se izognemo majhnim in velikim težavam, je torej dobro, da smo čim bolj anonimni.

Na družbenih omrežjih veliko pišemo o sebi in prepogosto mimogrede zapišemo preveč. Kdor nam sledi, lahko posledično dokaj enostavno izve, kako nam je ime, kako se pišemo, kje živimo, kam zahajamo, kje delamo, kdaj smo doma in kdaj ne, kako izgledamo mi in naša družina itd. Zaradi naštetega je nujno nastaviti profile na družbenih omrežjih kot zasebne.

Če pa imamo javen profil, bo lahko čisto vsak videl in vedel vse o nas, kar seveda ni dobro.

Vendar tudi ko poskrbimo za zasebnost, je potrebno paziti, kaj pišemo, saj nekaterih informacij ni nikoli priporočljivo objaviti (npr. telefonsko številko, bančne podatke, kopije dokumentov ...). Izogibajmo se deljenju lokacije, saj z njo lahko ostali ugotovijo, kje se trenutno nahajamo, kar z drugimi besedami pomeni, kdaj smo na dopustu (in je torej takrat naš dom na voljo za nenapovedane obiske!).

Ob registraciji na družbeno omrežje je pred obkljukanjem vedno dobro prebrati pogoje uporabe in politiko zasebnosti, saj je v njih zapisano, katere naše podatke bo omrežje zbiralo in kako jih bo uporabljalo. Če tovrstnih pogojev na spletni strani ni, potem ni dobro na njej puščati lastnih podatkov.

Bodimo pozorni

Dobro je, da se torej držite naslednjih pravil: – uporabite dolga in zapletena gesla (o tem smo že spregovorili v članku Varna gesla za miren spanec, ki ga najdete na spletu); – občasno vtipkajte svoje ime v iskalnike in preverite, če se vaši podatki slučajno kje pojavljajo; – pred objavo trikrat premislite, ali je določena fotografija primerna za vse: starše, otroke, sodelavce ...;

– čim manj uporabljajte geolokacijske storitve; – nikoli ne objavljajte skupaj imena, priimka in kontaktnih podatkov, razen če tega ne počnete zaradi službe in je vaš cilj natanko ta, da vas ljudje spoznajo.

Že nekaj let pospešeno objavljamo fotografije in videoposnetke na spletu, premalokrat pa pomislimo, da slike iz zabave lahko ostanejo na ogled še leta – tudi če jih izbrišemo, jih lahko kdo pred tem kopira in uporabi v druge namene. Ne pozabimo torej na naš ugled, saj zabavna objava s kočljivo fotografijo je že marsikomu povzročila nevšečnosti – od kreganja pod domačo streho do izgube službe ali celo izsiljevanja. Vsakič, ko objavimo kakršno koli informacijo na način, da jo vidijo vsi, izgubimo delček zasebnosti in povečamo število svojih digitalnih sledi. Res je, da gre pogosto za drobne in delne informacije, ki same po sebi o nas ne povedo veliko, vendar če jih spravimo na kup, bodo ustvarile dokaj natančno sliko o nas in našem življenju. Premislimo torej, ali res želimo deliti vse detajle svoje zasebnosti s tako javnim in neurejenim prostorom, kot je internet.