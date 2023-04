Zasegli 24.000 litrov dizelskega goriva

Finančni policisti so na avtocesti A4 na cestninski postaji Benetke vzhod ustavili tovornjak s priklopnikom, ki je odpotoval iz Leipziga v Nemčiji in pripeljal v Italijo preko Trbiža. Ugotovili so, da nezakonito prevaža 24.000 litrov dizelskega goriva, pretihotapljenega v Italijo. Voznika so ovadili, tovornjak in tovor pa zasegli.

Na vprašanje finančnih policistov, ki so posumili o tovoru, je voznik, sicer državljan Romunije izjavil, da ne pozna natanko njegove vsebine in tudi ne končne destinacije, ki naj bi sicer bila pri Neaplju. Finančnim policistom je izročil mednarodno dokumentacijo, v kateri je bilo ob imenih nemškega prodajalca in letonskega kupca navedeno, da prevaža kemično sredstvo remolag, namenjeno na Malto.

Finančni policisti so posumili zlasti nad razdaljo, ki bi jo moral tovornjak prevoziti, in sicer kakih 2400 kilometrov samo v eni smeri, zaradi česar bi posel izgubil na dobičkonosnosti. Strokovnjaki so snov preiskali v laboratoriju, pri čemer so analize potrdile, da gre za dizelsko gorivo, za katerega so predvidene trošarine, ki so jih ob nezakonitem uvozu utajili.