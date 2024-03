Finančni policisti iz Trevisa so zasegli 27.000 litrov dizelskega goriva, ki ga je tovornjak s priklopnikom pretihotapil v Italijo. Vozilo, ki je prispelo iz Madžarske in prečkalo italijansko mejo na Trbižu, so v nočnih urah ustavili na avtocestni cestninski postaji Benetke vzhod. Voznik, državljan Slovaške, finančnim policistom ni znal odgovoriti, kaj prevaža in niti ne, kam je tovor natančno namenjen. Vedel je le, da gre za kraj v neapeljski pokrajini. Izročil pa jim je mednarodni tovorni list, na katerem je bilo zapisano, da gre za antikorozivno tekočino. Navedeni sta bili tudi imeni prodajalca in kupca, in sicer slovenskega in italijanskega podjetja, ter končna destinacija v neapeljski pokrajini. Ob tovornem listu so finančni policisti našli tudi potrdilo o kemičnih lastnostih antikoroziva in navodila za njegovo uporabo. Tekočino je tovornjak prevažal v sedemindvajsetih 1000-litrskih posodah. Finančni policisti so po izgledu in vonju posumili, da gre za dizelsko gorivo, zato so snov poslali na analizo v carinski laboratorij v Benetkah. Strokovnjaki so potrdili domneve in torej ugotovili, da je tovornjak res prevažal dizelsko gorivo, za uvoz katerega so predvidene visoke pristojbine, ki so se jim tihotapci z navedbo lažnega tovora nameravali izogniti. Voznika so ovadili.