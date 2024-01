Zasegli tono tobaka in štiri tone pripomočkov za izdelavo cigaret

Finančni policisti iz Pordenona so zasegli eno tono predelanega tobaka ter štiri tone cigaretnih filtrov in papirja za kajenje, pripravljenih za izdelavo cigaret. Eno osebo, tujega prevoznika, so aretirali.

Gre za rezultat poostrenega nadzora, ki so ga izvajali v industrijski coni pri Avianu, od koder so prejeli informacijo o morebitnem nezakonitem skladišču tobaka. Finančni policista so na počivališču ustavili in preiskali tovornjak s priklopnikom, tujih registrskih tablic. V njem so v dveh kartonastih škatlah našli 400 kilogramov zdrobljenega tobaka ter več odpadkov cigaretne izdelave. Voznik, romunski državljan, ni znal pojasniti izvora tovora in niti ne njegove končne destinacije, finančnim policistom je le povedal, da pričakuje navodila. V bližini tovornjaka so finančni policisti odkrili še navidezno opuščeno skladišče, ki so ga nato, soglasno z navodili državnega tožilstva, preiskali. V njem so našli še 600 kilogramov predelanega tobaka in več škatel, v katerih so bili pripomočki za izdelavo cigaret. Prevoznika so aretirali zaradi tihotapljenja tobaka in ga prepeljali v pordenonski zapor. Tobak in pripomočke za izdelovanje so zasegli, prav tako so zasegli tudi tovornjak s priklopnikom.